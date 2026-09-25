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Absolute Martian Manhunter Tome 2

Deniz Camp, Javier Rodríguez

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Après les événements bouleversants liés à la première incursion des Martiens blancs sur Terre, l'Agence, un groupe secret doté d'une autorité gouvernementale illimitée, vient enquêter à Middleton. John, toujours habité par la conscience du Martien, doit parvenir à le dissimuler tout en tâchant de maîtriser ses capacités grandissantes... Mais ces chamboulements ne sont pas sans conséquence, alors qu'il a de plus en plus de mal à se consacrer à son travail, que son mariage s'effrite et que son fils, Tyler, commence à se comporter de façon inquiétante...

Par Deniz Camp, Javier Rodríguez
Chez Urban Comics Editions

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Auteur

Deniz Camp, Javier Rodríguez

Editeur

Urban Comics Editions

Genre

Comics Super-héros

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Absolute Martian Manhunter Tome 2

Deniz Camp, Javier Rodríguez

Paru le 25/09/2026

144 pages

Urban Comics Editions

18,50 €

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Scannez le code barre 9791026855682
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