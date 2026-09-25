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#Polar

Harry Dickson - Tome 4 - La résurrection de la Gorgone

Doug Headline, Luana Vergari, Onofrio Catacchio

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Quand Harry Dickson croise le journaliste Albin Renders, qu'il a sauvé des maillets d'un sculpteur fou, le grand détective ignore qu'il va mener sa nouvelle enquête dans le monde des arts... Car Renders vit hanté par le souvenir de Mattheus Jarns, le diabolique sculpteur qui a bien failli le transformer en statue de pierre... Récemment décédé, Jarns va pourtant plonger le " Sherlock Holmes américain " dans une périlleuse aventure sur fond de mythes et légendes antiques, et le lancer sur la piste d'une terrifiante Gorgone... Adaptation du récit paru en 1937, La résurrection de la Gorgone célèbre à nouveau le rythme, l'inventivité et la voix singulière de Jean Ray, maître du polar fantastique !

Par Doug Headline, Luana Vergari, Onofrio Catacchio
Chez Editions Dupuis

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Auteur

Doug Headline, Luana Vergari, Onofrio Catacchio

Editeur

Editions Dupuis

Genre

Policier-Espionnage

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Harry Dickson - Tome 4 - La résurrection de la Gorgone

Doug Headline, Luana Vergari, Onofrio Catacchio

Paru le 23/10/2026

56 pages

Editions Dupuis

15,95 €

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