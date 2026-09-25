L'écoute d'un lieu et du moment peut-elle dessiner les contours d'un geste cinématographique ? Peut-on trouver un fi lm plutôt que le construire ? Comment décrire une méthode de travail dont les seules disciplines sont la disponibilité et l'inconstance qui en résulte ? Ce sont à ces questions et à d'autres encore que Christopher Doyle tente ici de répondre à partir de sa propre expérience comme chef-opérateur. Pourquoi je ne suis pas peintre suivi de Du fi lm se présentent comme ses "Notes sur la cinématographie" dans lesquelles l'anecdote, la citation et l'invention d'un double avec lequel il dialogue - formes qu'il emprunte aux Classiques de la pensée chinoise - dessinent un portrait circonstancié de son travail et de la vie sur les plateaux de cinéma.