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De flammes et d'acier

Jean-Marc Lainé, Horacio Domingues

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Au début des années 1980, James Cameron, jeune réalisateur inconnu, rêve d'un film révolutionnaire mêlant science-fiction et suspense. Terminator va naître dans un contexte de défis permanents : nuits blanches à réécrire le scénario pour convaincre studios et producteurs, budget serré, effets spéciaux ingénieux et l'irruption spectaculaire d'Arnold Schwarzenegger dans un rôle qui marquera sa carrière à jamais. Avec le trait intense d'Horacio Domingues et la narration haletant de Jean-Marc Lainé, ce roman graphique propose une immersion fascinante au coeur de l'imaginaire de James Cameron et de ceux qui ont façonné la pop culture, là où naissent les machines... et les rêves indestructibles.

Par Jean-Marc Lainé, Horacio Domingues
Chez Huginn & Muninn

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Auteur

Jean-Marc Lainé, Horacio Domingues

Editeur

Huginn & Muninn

Genre

BD tout public

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De flammes et d'acier

Jean-Marc Lainé, Horacio Domingues

Paru le 06/11/2026

192 pages

Huginn & Muninn

24,95 €

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Scannez le code barre 9782386400643
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