De flammes et d'acier

Au début des années 1980, James Cameron, jeune réalisateur inconnu, rêve d'un film révolutionnaire mêlant science-fiction et suspense. Terminator va naître dans un contexte de défis permanents : nuits blanches à réécrire le scénario pour convaincre studios et producteurs, budget serré, effets spéciaux ingénieux et l'irruption spectaculaire d'Arnold Schwarzenegger dans un rôle qui marquera sa carrière à jamais. Avec le trait intense d'Horacio Domingues et la narration haletant de Jean-Marc Lainé, ce roman graphique propose une immersion fascinante au coeur de l'imaginaire de James Cameron et de ceux qui ont façonné la pop culture, là où naissent les machines... et les rêves indestructibles.