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#Manga

Sono Mono. Nochi ni... - Tome 01

Nariie Shinichiro

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Aventurier invincible au coeur brisé, il part à la recherche de l'amour. Rejeté par celle qu'il aimait, Wazu quitte son village et s'isole pendant deux ans dans des montagnes réputées mortelles. Lorsqu'il revient à la civilisation, il ignore encore qu'il est devenu l'un des êtres les plus puissants du monde. Accompagné de nouveaux compagnons rencontrés au fil de son voyage, il se lance dans une grande aventure fantasy, bien décidé à tourner la page de son passé et à trouver enfin le bonheur. Une fantasy chaleureuse mêlant aventure, humour et romance. Adapté d'un web novel à succès puis relancé dans une version manga Reboot devenue l'adaptation de référence, Sono Mono. Nochi ni... séduit par son équilibre entre action, comédie et relations humaines. Derrière son héros surpuissant se cache un jeune homme sincère, humble et parfois maladroit, dont les exploits contrastent avec sa difficulté à comprendre les sentiments amoureux. L'univers regorge d'aventuriers, de monstres, de dragons, d'elfes et de magie, dans une ambiance accessible et résolument positive. Un héros attachant qui se distingue dans la vague des fantasy modernes. Là où de nombreuses séries misent uniquement sur la puissance de leur protagoniste, Sono Mono. Nochi ni... accorde une place importante aux rencontres, à la romance et à l'humour. La progression spectaculaire de Wazu, son caractère bienveillant et les nombreuses héroïnes qui croisent sa route ont permis à la série de fidéliser une solide communauté de lecteurs depuis les débuts du web novel. Une aventure fantasy divertissante et pleine de bonne humeur, portée par un héros aussi redoutable qu'attachant.

Par Nariie Shinichiro
Chez Meian Editions

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Auteur

Nariie Shinichiro

Editeur

Meian Editions

Genre

Shonen/garçon

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Sono Mono. Nochi ni... - Tome 01

Nariie Shinichiro

Paru le 09/10/2026

196 pages

Meian Editions

7,95 €

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