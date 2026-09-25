Shikimori n'est pas juste mignonne Tome 13

La dernière année de lycée commence ! Bien qu'ils ne soient pas tous dans la même classe, la joyeuse bande ne tarde pas à se réunir ! Tandis qu'Izumi s'efforce de trouver un objectif dans la vie, Shikimori se porte volontaire pour être responsable de la discipline. Mais l'arrivée d'une élève de seconde extravagante sème le chaos dès la rentrée ! Une comédie romantique qui fera battre votre coeur à cent à l'heure !! Shikimori est la petite amie d'Izumi, un garçon très malchanceux. Elle est si mignonne, si douce... Et elle semble si heureuse quand elle est avec lui...