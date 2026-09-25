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Shikimori n'est pas juste mignonne Tome 13

Keigo Maki

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La dernière année de lycée commence ! Bien qu'ils ne soient pas tous dans la même classe, la joyeuse bande ne tarde pas à se réunir ! Tandis qu'Izumi s'efforce de trouver un objectif dans la vie, Shikimori se porte volontaire pour être responsable de la discipline. Mais l'arrivée d'une élève de seconde extravagante sème le chaos dès la rentrée ! Une comédie romantique qui fera battre votre coeur à cent à l'heure !! Shikimori est la petite amie d'Izumi, un garçon très malchanceux. Elle est si mignonne, si douce... Et elle semble si heureuse quand elle est avec lui...

Par Keigo Maki
Chez Meian Editions

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Auteur

Keigo Maki

Editeur

Meian Editions

Genre

Shonen/garçon

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Shikimori n'est pas juste mignonne Tome 13

Keigo Maki

Paru le 25/09/2026

196 pages

Meian Editions

6,95 €

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Scannez le code barre 9782385030773
9782385030773
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