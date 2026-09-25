Mémopad calendrier mensuel aimanté Design

Un bloc organiseur mensuel ultra-pratique à fixer sur le réfrigérateur : - une page par mois pendant 12 mois de janvier à décembre 2027 avec de grandes cases par jour pour tout noter - un bloc hebdo avec des pages détachables - les vacances scolaires sont indiqués - des listes de courses détachables, un crayon à papier avec une gomme - deux bandes aimantées très solides pour le fixer sur son frigo Passez une année sans stress et organisée ! Calendrier millésimé de janvier à décembre 2027