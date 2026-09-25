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365 jours de principes toltèques

Lucie Sorel

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365 principes de vie pour trouver son moi intérieur ! Pour découvrir jour après jour comment appliquer au quotidien les Accords Toltèques, des principes de vie fondés sur une perception nouvelle de la réalité, dans le but de trouver la paix intérieure. "N'en faites pas une affaire personnelle", "Soyez sceptique, mais apprenez à écouter", "Ne faites pas de suppositions", "Faites toujours de votre mieux"... sont autant de situations que vous apprendrez à gérer tout en vous imprégnant jour après jour de la philosophie toltèque. Un beau calendrier à spirales vendu dans un bel étui : parfait pour les cadeaux de fin d'année ! Le petit plus : le doré sur la couverture de l'étui ! Calendrier sur chevalet - 12 mois de janvier à décembre. Format : 13, 5 x 13, 3 cm / 320 pages

Par Lucie Sorel
Chez Editions 365

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Auteur

Lucie Sorel

Editeur

Editions 365

Genre

Calendriers adulte

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365 jours de principes toltèques

Lucie Sorel

Paru le 25/09/2026

372 pages

Editions 365

14,99 €

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Scannez le code barre 9782383828785
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