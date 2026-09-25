Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Beaux livres

250 énigmes signées Sherlock Holmes

Valérie Cluzel, Laurence Cluzel

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
As-tu l'âme d'un petit Sherlock ? Pour le savoir résous ces 250 énigmes ! Grâce à ton fidèle Watson et à ton sens de déduction hors norme, déchiffre des codes secrets, débusque les indices les mieux cachés et ne laisse aucun espoir aux voleurs ! 7 différences, jeux de logique, labyrinthes, phrases codées... Avec le crayon inclus, tu peux résoudre les énigmes n'importe où. Grâce à toi, Londres peut dormir sur ses deux oreilles ! Ecrit par Valérie et Laurence Cluzel

Par Valérie Cluzel, Laurence Cluzel
Chez Editions 365

|

Auteur

Valérie Cluzel, Laurence Cluzel

Editeur

Editions 365

Genre

Livres-jeux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur 250 énigmes signées Sherlock Holmes par Valérie Cluzel, Laurence Cluzel

Commenter ce livre

 

250 énigmes signées Sherlock Holmes

Valérie Cluzel, Laurence Cluzel

Paru le 25/09/2026

308 pages

Editions 365

9,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782383828044
9782383828044
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Thélyson Orélien a-t-il oublié un prompt ChatGPT sur son site internet ? Grand Prix de littérature policière 2026 : les deux lauréats révélés Sarah Knafo double la mise : Le casse du siècle, toujours en tête des ventes
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.