250 énigmes signées Sherlock Holmes

As-tu l'âme d'un petit Sherlock ? Pour le savoir résous ces 250 énigmes ! Grâce à ton fidèle Watson et à ton sens de déduction hors norme, déchiffre des codes secrets, débusque les indices les mieux cachés et ne laisse aucun espoir aux voleurs ! 7 différences, jeux de logique, labyrinthes, phrases codées... Avec le crayon inclus, tu peux résoudre les énigmes n'importe où. Grâce à toi, Londres peut dormir sur ses deux oreilles ! Ecrit par Valérie et Laurence Cluzel