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#Manga

Graaaal ! Tome 3

Luciano Damiano

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Trois salles, trois catastrophes ! Les chevaliers de la Table ronde, éparpillés sur trois fronts improbables, en prennent plein les dents. Arthur se fait ridiculiser par Gengis Khan. Bohort l'Ancien tombe sous l'emprise des amazones. Lancelot finit entre les crocs de Fenrir, le loup géant de Ragnar le Viking. Et Perceval se retrouve propulsé dans une autre dimension, transformé et aux prises avec d'étranges créatures. Nos chevaliers sont au bord du KO total... mais impossible n'est pas Camelot ! Luciano Damiano conclut le premier cycle de Graaaal ! en grande pompe en poussant la Table ronde dans ses retranchements face à des ennemis toujours plus puissants.

Par Luciano Damiano
Chez Véga

|

Auteur

Luciano Damiano

Editeur

Véga

Genre

Global Manga/type mixte

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Graaaal ! Tome 3

Luciano Damiano trad. Aude Boyer

Paru le 25/09/2026

200 pages

Véga

8,35 €

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