Les chansons, reflets de l’histoire

Le Bon roi Dagobert, Malbrough s'en va-t-en guerre, Le Temps des cerises... autant de chansons fredonnées sans toujours qu'on en connaisse l'origine, le contexte, ou l'influence sur la grande Histoire. L'auteur propose une balade en 25 chansons, avec paroles et partitions, dont les sujets portent sur de grands personnages et épisodes de l'Histoire de France. Elle sont commentées au rythme d'anecdotes intéressantes, parfois drôles, toujours instructives. Car les chansons ont parfois un sens caché ! Et certaines ont eu des versions alternatives ou des reprises adaptées à leur époque, jusqu'à nos jours. Ce joli recueil s'agrémente d'archives illustrées, images d'Epinal et chromos qui rappellent les collections des vignettes publicitaires et les images "bons points" à l'école de nos aïeux. Un livre qui ravive bien des souvenirs sur le chevalier Bayard, Gavroche ou Fanfan la Tulipe !