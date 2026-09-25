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#Roman graphique

Un jour j'écrirai mon nom

C. fabre Clement, Clément C. Fabre

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Chaque jour qui passe, "il" est quelqu'un d'autre. Chaque jour il se réveille dans un corps différent, à des âges différents, sans comprendre le pourquoi du comment... mais tout en conservant la mémoire de ces vies éphémères ! Alors, il note dans un carnet chaque souvenir, essayant de reconstituer et d'expliquer cette situation incongrue et, surtout, d'écrire enfin son véritable nom ! Cet album se déroule le temps d'une journée, entrecoupée par une série de flash back de ses "vies" d'avant, avec une mise en couleur qui permet de les distinguer de façon claire. Un livre fascinant et mystérieux qui évoque l'oubli et la quête d'identité.

Par C. fabre Clement, Clément C. Fabre
Chez Dargaud

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Auteur

C. fabre Clement, Clément C. Fabre

Editeur

Dargaud

Genre

Romans graphiques

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Un jour j'écrirai mon nom

C. fabre Clement, Clément C. Fabre

Paru le 25/09/2026

128 pages

Dargaud

20,50 €

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Scannez le code barre 9782205213423
9782205213423
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