Un jour j'écrirai mon nom

Chaque jour qui passe, "il" est quelqu'un d'autre. Chaque jour il se réveille dans un corps différent, à des âges différents, sans comprendre le pourquoi du comment... mais tout en conservant la mémoire de ces vies éphémères ! Alors, il note dans un carnet chaque souvenir, essayant de reconstituer et d'expliquer cette situation incongrue et, surtout, d'écrire enfin son véritable nom ! Cet album se déroule le temps d'une journée, entrecoupée par une série de flash back de ses "vies" d'avant, avec une mise en couleur qui permet de les distinguer de façon claire. Un livre fascinant et mystérieux qui évoque l'oubli et la quête d'identité.