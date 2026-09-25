Empreint de poésie et de sensualité, le chef-d'oeuvre de Victor Segalen est d'une modernité saisissante. A vingt-cinq ans, Victor Segalen débarque à Tahiti. Le diagnostic s'impose à lui : confrontée à la puissance de destruction dont l'Europe est porteuse, la culture polynésienne se meurt. Dès lors, le poète s'emploie à recueillir les derniers témoignages de cette civilisation. Quant à la langue sacrée des Polynésiens, il la réinvente par une prose sans exemple. Paru en 1907, ce chef-d'oeuvre demeure irremplaçable. Victor Segalen (1878-1919) est un archéologue, romancier et médecin. Cette dernière activité au sein de la Marine l'a amené à séjourner en Polynésie, où il fit la connaissance de Gauguin et où il rédigea Les Immémoriaux. "Voyageur infatigable, amateur intéressé par tous les sujets, le Français a laissé à sa mort une oeuvre tentaculaire". Le Devoir Préface de Jean-Luc Coatalem