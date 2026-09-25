Après de nombreux livres sur de belles demeures et des personnalités inspirantes - Hubert de Givenchy, de grandes ventes Christie's dont la magnifique collection Bergé-Saint Laurent en 2009 ou la vente à New York des collections Rothschild provenant de l'Hôtel Lambert à Paris en 2023 -, je suis heureuse de participer à cet ouvrage d'Isabelle d'Ornano, fondatrice, avec son mari Hubert d'Ornano, de la marque Sisley, qui crée d'extraordinaires produits de beauté et de sublimes parfums. Chaque soir, Isabelle retrouve calme et sérénité en se penchant sur ses canevas, en brodant des mots inspirés par ses méditations sur la vie, l'amour, la beauté... Des mots comme des messages, qui vont orner de charmants coussins qu'elle offrira à ceux qu'elle aime. - Christiane de Nicolay Mazery | Direction artistique