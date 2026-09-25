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Imagine

Isabelle D'ornano, Isabelle d' Ornano

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Après de nombreux livres sur de belles demeures et des personnalités inspirantes - Hubert de Givenchy, de grandes ventes Christie's dont la magnifique collection Bergé-Saint Laurent en 2009 ou la vente à New York des collections Rothschild provenant de l'Hôtel Lambert à Paris en 2023 -, je suis heureuse de participer à cet ouvrage d'Isabelle d'Ornano, fondatrice, avec son mari Hubert d'Ornano, de la marque Sisley, qui crée d'extraordinaires produits de beauté et de sublimes parfums. Chaque soir, Isabelle retrouve calme et sérénité en se penchant sur ses canevas, en brodant des mots inspirés par ses méditations sur la vie, l'amour, la beauté... Des mots comme des messages, qui vont orner de charmants coussins qu'elle offrira à ceux qu'elle aime. - Christiane de Nicolay Mazery | Direction artistique

Par Isabelle D'ornano, Isabelle d' Ornano
Chez Editions de la Martinière

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Auteur

Isabelle D'ornano, Isabelle d' Ornano

Editeur

Editions de la Martinière

Genre

Décoration

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Imagine

Isabelle D'ornano, Isabelle d' Ornano

Paru le 25/09/2026

216 pages

Editions de la Martinière

40,00 €

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Scannez le code barre 9791040127284
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