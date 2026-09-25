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#Essais

Bruce Springsteen

Brian Hiatt

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"J'ai vu le futur du Rock'n'roll et son nom est Bruce Springsteen" . En 1974, le producteur Jon Landau avait vu juste et très loin ! Depuis plus de 50 ans, auteur, compositeur et interprète de génie, Bruce Springsteen, accompagné de son groupe E Street band, électrise les scènes du monde entier en chantant la working class et les oubliés du rêve américain. Celui que l'on surnommera très vite "The Boss" est devenu l'un des artistes qui a vendu le plus de disque de l'histoire de la musique. A travers l'analyse de 340 chansons, le journaliste Brian Hiatt parcourt un demi-siècle de la carrière et de la vie de Bruce Springsteen. Album après album, il nous raconte l'histoire qui se cache derrière chaque titre : Greetings from Asbury Park. NJ, Born in the U. S. A. , Hungry Heart, Streets of Philadelphia, Dancing in the dark... Un propos passionnant, que l'auteur enrichit de nombreux témoignages et anecdotes inédites, recueillis au cours d'entretiens qu'il a mené avec le chanteur pour Rolling Stone et d'interviews de ses musiciens, producteurs et ingénieurs. Ce livre culte rend hommage à l'un des derniers rockeurs, conteur exceptionnel, qui dans ses concerts dantesques, continue d'incarner la tolérance, l'amour, la solidarité... autant de valeurs résonnant aujourd'hui plus que jamais.

Par Brian Hiatt
Chez Editions de l'Imprévu

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Auteur

Brian Hiatt

Editeur

Editions de l'Imprévu

Genre

Rock

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Bruce Springsteen

Brian Hiatt trad. Marc Sigala

Paru le 25/09/2026

319 pages

Editions de l'Imprévu

29,95 €

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