Le gang de la clef à molette

Qu'ont en commun un riche chirurgien, poète à ses heures, sa hippie de compagne, un mormon polygame et un vétéran du Vietnam ? porté sur les armes et l'alcool ?? Leur amour pour le désert américain et leur haine des industriels venus le défigurer au nom du dieu dollar. Armés de clefs à molettes (et de quelques bâtons de dynamite), ils vont se dresser contre la marche du progrès, quitte à devenir l'ennemi public n°1 au pays des canyons. . Entre éco-sabotage et courses poursuites en pick-up, cette adaptation BD du roman culte de Edward Abbey célèbre avec rage et humour la liberté, l'écologie et l'esprit rebelle d'une Amérique qu'on aimait tant.