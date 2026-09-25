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#Roman graphique

Le gang de la clef à molette

A préciser, Jean-Baptiste Hostache, Edward Abbey

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Qu'ont en commun un riche chirurgien, poète à ses heures, sa hippie de compagne, un mormon polygame et un vétéran du Vietnam ? porté sur les armes et l'alcool ?? Leur amour pour le désert américain et leur haine des industriels venus le défigurer au nom du dieu dollar. Armés de clefs à molettes (et de quelques bâtons de dynamite), ils vont se dresser contre la marche du progrès, quitte à devenir l'ennemi public n°1 au pays des canyons. . Entre éco-sabotage et courses poursuites en pick-up, cette adaptation BD du roman culte de Edward Abbey célèbre avec rage et humour la liberté, l'écologie et l'esprit rebelle d'une Amérique qu'on aimait tant.

Par A préciser, Jean-Baptiste Hostache, Edward Abbey
Chez Le Lombard

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Auteur

A préciser, Jean-Baptiste Hostache, Edward Abbey

Editeur

Le Lombard

Genre

Romans graphiques

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Le gang de la clef à molette

A préciser, Jean-Baptiste Hostache, Edward Abbey

Paru le 25/09/2026

320 pages

Le Lombard

31,95 €

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Scannez le code barre 9782808219358
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