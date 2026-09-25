Elsbeth et la malédiction du Beau Silence

A l'université de Refuge, les garçons déclenchent une rébellion magique qui tourne au chaos. Au milieu des flammes et des complots, Elsbeth découvre un secret enfoui : la rectrice Galdona aurait une soeur disparue, liée à la malédiction du "beau silence" . Pour trouver la vérité et sauver l'équilibre de Refuge, Elsbeth doit quitter la cité volante et s'aventurer au coeur des terres Groolz, accompagnée de son amie mais aussi de Taurel, son ennemi juré.