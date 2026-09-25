Une succube chasseuse... prise à son propre piège. Lili, succube infiltrée parmi les humains, repère Haruto, un étudiant discret à l'énergie sexuelle hors norme. Convaincue d'avoir trouvé une proie idéale, elle utilise ses pouvoirs pour prendre l'avantage. Mais Haruto réserve une surprise de taille... Avec Succu Your Dxxk, OdaBri signe un hentai court, frontal et efficace, porté par une succube voluptueuse, une dynamique de domination renversée et une montée en intensité très directe. Note de l'éditeur : La collection Doujinshi est dédiée à des oeuvres acquises directement auprès d'auteurs ou de collectifs d'auteurs, et publiées dans un tirage unique et limité à 1 500 exemplaires. Une approche éditoriale pensée pour les lecteurs en quête d'objets soignés, rares et fidèles à la vision originale de leurs créateurs. L'ouvrage est proposé au format B5, avec une couverture bénéficiant d'un pelliculage mat et d'un vernis brillant sur le logo, témoignant du soin particulier apporté à la conception graphique, à l'impression et à la fabrication éditoriale. L'intégralité des dialogues et des onomatopées est traduite, et l'édition est proposée sans aucune censure.