Et si emprunter le corps de sa soeur devenait le début d'une toute nouvelle éveil au plaisir ? Tsubomi, 18 ans, utilise une application d'échange corporel pour prendre la place de sa grande soeur Saki et passer ses examens à sa place. Mais cette journée censée être seulement pratique va rapidement lui échapper : entre une soirée trop arrosée, une amie entreprenante et la découverte troublante d'un corps qu'elle ne maîtrise pas encore, Tsubomi va vivre des expériences aussi inattendues qu'irrésistibles. Avec Ripe Flower Buds, Ohagi San signe un récit à la fois coquin, ludique et très efficace, porté par un fantasme d'échange de corps qui transforme une simple journée d'examens en initiation sensuelle. Le charme du titre repose sur le contraste entre l'innocence de Tsubomi et les situations de plus en plus audacieuses auxquelles elle se retrouve confrontée dans le corps voluptueux de sa soeur. Entre ambiance universitaire, tension entre filles, premières découvertes et montée progressive du désir, ce récit joue pleinement la carte d'un hentai généreux, accessible et immédiatement accrocheur, sublimé par le trait expressif et charnel d'Ohagi San. Note de l'éditeur : La collection Doujinshi est dédiée à des oeuvres acquises directement auprès d'auteurs ou de collectifs d'auteurs, et publiées dans un tirage unique et limité à 1 500 exemplaires. Une approche éditoriale pensée pour les lecteurs en quête d'objets soignés, rares et fidèles à la vision originale de leurs créateurs. L'ouvrage est proposé au format B5, avec une couverture bénéficiant d'un pelliculage mat et d'un marquage à chaud sur le logo, témoignant du soin particulier apporté à la conception graphique, à l'impression et à la fabrication éditoriale. L'intégralité des dialogues et des onomatopées est traduite, et l'édition est proposée sans aucune censure.