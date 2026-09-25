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365 jours pour les amoureux des oiseaux

Nidal Issa

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Laissez-vous inspirer par les oiseaux de France ! Chaque jour, découvrez des informations sur les différentes espèces, des astuces pour les reconnaître, des anecdotes captivantes, des citations célèbres et de magnifiques photos. Qu'ils vivent dans nos forêts, nos étangs, nos jardins, ou qu'ils soient simplement de passage lors de leur migration, les oiseaux de nos régions n'auront plus de secrets pour vous ! Un beau calendrier à spirales vendu dans un bel étui : parfait pour les cadeaux de fin d'année ! Le petit plus : le doré sur la couverture de l'étui ! Calendrier sur chevalet, de janvier à décembre non millésimé.

Par Nidal Issa
Chez Editions 365

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Auteur

Nidal Issa

Editeur

Editions 365

Genre

Calendriers adulte

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365 jours pour les amoureux des oiseaux

Nidal Issa

Paru le 25/09/2026

372 pages

Editions 365

14,99 €

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Scannez le code barre 9782383828822
9782383828822
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