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Almaniak 365 jours de sagesse autour du monde

Editions 365, A préciser

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365 citations pour une année pleine de sagesse et de sérénité ! Jour après jour, une belle photographie accompagnée d'une citation, pensée ou proverbe venu des quatre coins du monde. Hommes et les femmes qui ont marqué les siècles, prix Nobel de la Paix, philosophe ou écrivains nous dévoilent des paroles de sagesse, de générosité, de solidarité, mais aussi de bon sens ou de réalité du monde qui nous entoure, pour commencer chaque journée avec conscience, force et sérénité. Un beau calendrier à spirales vendu dans un bel étui : parfait pour les cadeaux de fin d'année ! Calendrier sur chevalet - 12 mois de janvier à décembre.

Par Editions 365, A préciser
Chez Editions 365

|

Auteur

Editions 365, A préciser

Editeur

Editions 365

Genre

Calendriers adulte

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Almaniak 365 jours de sagesse autour du monde

Editions 365, A préciser

Paru le 25/09/2026

372 pages

Editions 365

14,99 €

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Scannez le code barre 9782383828730
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