Jardin de poèmes enfantins

Une promenade poétique à travers les jardins de l'enfance. Grimper au cerisier ? qui peut bien - C'est moi, le bambin. J'ai pris la malle dans mes deux mains Et scruté les pays lointains. "Ce délicieux petit livre de poèmes célèbre du début à la fin la faculté de l'enfance à dépeindre, à personnifier, à dramatiser, la vie envisagée au niveau de la nursery. Ce volume est une merveille par l'extraordinaire vivacité avec laquelle il restitue les impressions du jeune âge ; un enfant aurait pu l'écrire à condition qu'un enfant soit capable de voir l'enfance de l'extérieur, car il semblerait que seul un enfant soit assez près du plancher de la nursery". Henry James Robert Louis Stevenson est né en 1850 à Edimbourg. Bien que très faible - il souffre de diphtérie -, le jeune garçon ne rêve que de voyage et d'écriture. Il passe les années 1870 en France et connaît son premier succès avec L'Ile au trésor (1883), suivi du Cas étrange du Dr Jekyll et de Mr Hyde (1886). En 1890, sa santé se détériorant, il s'installe aux îles Samoa, où il meurt en 1894. Traduction de l'anglais et postface de Jean-Pierre Naugrette