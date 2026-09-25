Le Héron qui aimait le vert

Suivez cet héron élégant qui nous entraîne à la découverte du monde et de ses mille et un éclats de vert. Salade appétissante, lézard alangui au soleil, feuilles qui se balancent au vent, le vert irradie entre les pages de cet imagier imprimé en tons directs. Cet album tout-carton, pensé pour les tout-petits, les invite à explorer leur environnement aux côtés d'un animal familier. Ils apprendront à nommer les créatures, plantes et objets qui composent une magnifique palette de verts. Une série à mettre entre toutes les petites mains pour leur en faire voir de toutes les couleurs !