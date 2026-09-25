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#Essais

Ciel, nos bijoux !

Nathalie Hélal

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De la Tour de Londres, en 1671, au braquage éclair du Louvre, en octobre 2025, ce livre retrace les vols de bijoux les plus retentissants de l'histoire. Loin des clichés, chaque chapitre démonte un mode opératoire d'une audace inouïe. Ainsi, à Vienne, en 1998, l'ingénieux braqueur de banques Gerald Blanchard subtilise l'Etoile de Sissi, joyau emblématique de l'impératrice d'Autriche, en lui substituant une simple réplique de la boutique de souvenirs. A Londres, au XVIIe siècle, le "Colonel" Blood tente de s'emparer de la couronne d'Angleterre au petit matin, après avoir patiemment gagné la confi ance du gardien. En 1976, à Paris, l'épée sertie de diamants du roi Charles X est dérobée au Louvre ; quarante ans plus tard, c'est la star des réseaux sociaux, l'américaine Kim Kardashian qu'une bande de "papys-braqueurs" dépouille dans son discret hôtel du quartier de la Madeleine, à Paris. Le récit de Nathalie HELAL nous plonge dans les coulisses de ces forfaits : prothèses de maquillage dignes d'Hollywood, manipulations psychologiques, fuites improbables à vélo ou en scooter. Des coffres-forts d'Anvers aux palais impériaux en passant par les musées et les hôtels de luxe, l'auteure suit la trace de trésors inestimables, le plus souvent volatilisés à jamais. Un document captivant sur la vulnérabilité des plus précieux joyaux du monde face au génie criminel. LE livre idéal pour les passionnés de faits divers, d'histoire et de récits policiers haletants.

Par Nathalie Hélal
Chez Ouest-France

|

Auteur

Nathalie Hélal

Editeur

Ouest-France

Genre

Criminalité

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Ciel, nos bijoux !

Nathalie Hélal

Paru le 25/09/2026

224 pages

Ouest-France

23,00 €

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