Sacré Salé !

Cultiver, pêcher, cueillir... cuisiner et déguster, tout un art de vivre que partagent les femmes et les hommes d'Assérac, Batz-sur-Mer, Camoël, Férel, Guérande, Herbignac, La Baule-Escoublac, La Turballe, Le Croisic, Le Pouliguen, Mesquer, Pénestin, Piriac-sur-Mer, Saint-Lyphard et Saint-Molf. C'est une balade poétique et culinaire inoubliable qui s'offre à vous, riche de sa diversité. Accras d'algues, soupe de moules de Pénestin au Kari Gosse, oeillets de pâtes fraîches aux langoustines, tatin de fenouil, mousse de chocolat tourbée, meringue à la fleur de sel de Guérande avec sa crème infusée au macaron et aux algues... chaque paysage se déploie, inspire et se révèle dans les assiettes. Belles photos, comme des tableaux vivants de l'océan, des marais salants, du marais de Brière, du bocage et de la forêt, et plus de vingt recettes créatives qui sont une véritable invitation au partage et à la gourmandise.