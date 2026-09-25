Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Beaux livres

Sacré Salé !

Virginie Brégeon, Germain Herriau

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Cultiver, pêcher, cueillir... cuisiner et déguster, tout un art de vivre que partagent les femmes et les hommes d'Assérac, Batz-sur-Mer, Camoël, Férel, Guérande, Herbignac, La Baule-Escoublac, La Turballe, Le Croisic, Le Pouliguen, Mesquer, Pénestin, Piriac-sur-Mer, Saint-Lyphard et Saint-Molf. C'est une balade poétique et culinaire inoubliable qui s'offre à vous, riche de sa diversité. Accras d'algues, soupe de moules de Pénestin au Kari Gosse, oeillets de pâtes fraîches aux langoustines, tatin de fenouil, mousse de chocolat tourbée, meringue à la fleur de sel de Guérande avec sa crème infusée au macaron et aux algues... chaque paysage se déploie, inspire et se révèle dans les assiettes. Belles photos, comme des tableaux vivants de l'océan, des marais salants, du marais de Brière, du bocage et de la forêt, et plus de vingt recettes créatives qui sont une véritable invitation au partage et à la gourmandise.

Par Virginie Brégeon, Germain Herriau
Chez Ouest-France

|

Auteur

Virginie Brégeon, Germain Herriau

Editeur

Ouest-France

Genre

Cuisine autres régions

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Sacré Salé ! par Virginie Brégeon, Germain Herriau

Commenter ce livre

 

Sacré Salé !

Virginie Brégeon, Germain Herriau

Paru le 25/09/2026

112 pages

Ouest-France

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782737392269
9782737392269
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Thélyson Orélien a-t-il oublié un prompt ChatGPT sur son site internet ? Grand Prix de littérature policière 2026 : les deux lauréats révélés Sarah Knafo double la mise : Le casse du siècle, toujours en tête des ventes
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.