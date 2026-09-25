Yon Tome 4

Dan, recouverte de dessins, est sortie seule du bâtiment, a déverrouillé la porte de la cantine, puis, la raquette de badminton de Margot en main, frappe Olga de plein fouet avec une créature. Nous avions ainsi laissé cette jeune fille, l'innocence même, inanimée sur le toit, entourée par Margot, Solveig, Max et les autres. A présent, les terribles billes risquent d'envahir leur espace. Mais sont-elles vraiment plus dangereuses que ces lycéennes qui, enfermées depuis des semaines, manipulées, poussées à bout, cherchent à tout prix un bouc émissaire ? Il n'est plus temps pour Margot de continuer ses expériences ni d'établir des stratégies : la violence se déchaîne et semble inarrêtable, tandis que les créatures redoublent de voracité. Quatrième et dernier volume de Yon, plus de mille planches pour ce récit survivaliste d'exception et première série de Camille Broutin en tant qu'autrice complète ! Son style graphique d'une efficacité redoutable met en scène une incroyable tension qui n'a cessé de monter de tome en tome. Les personnalités des protagonistes se révèlent, et se radicalisent d'autant plus vite qu'un compte à rebours est lancé. Les petites billes blanches catalysent un plongeon vers d'autres effrois. Que penser des familles qui enferment de toutes jeunes filles dans un internat perdu au milieu d'un désert ? Que penser d'un entourage qui détruit au lieu de construire, ce passage de l'enfance à l'âge adulte ?