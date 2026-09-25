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The Elusive Samurai Tome 20

Matsui Yusei, Yusei Matsui

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1333, Kamakura. Au terme d'une insurrection, Hôjô Tokiyuki, jeune garçon dont le destin était d'hériter du shogunat, perd tout : sa famille, sa ville natale, les partisans de son clan... Dernier survivant de sa lignée, il devient alors le fugitif le plus recherché de la région. Mais heureusement, Tokiyuki a un don particulier pour survivre : la fuite. Son histoire est celle de l'errance, de la dissimulation et de la reconquête. Ainsi commence la vie tumultueuse de l'insaisissable prince samouraï !

Par Matsui Yusei, Yusei Matsui
Chez Dargaud

|

Auteur

Matsui Yusei, Yusei Matsui

Editeur

Dargaud

Genre

Shonen/garçon

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The Elusive Samurai Tome 20

Matsui Yusei, Yusei Matsui trad. Yukio Reuter

Paru le 25/09/2026

200 pages

Dargaud

7,30 €

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Scannez le code barre 9782505134435
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