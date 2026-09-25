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Affaires de cœur - T.4 « Automne »

B.K. Borison

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VIVEZ VOS PASSIONS AU RYTHME DES SAISONS AVEC LE QUATRIEME TOME "AUTOMNE" DE LA SERIE BEST-SELLER LOVELIGHT ! "La nouvelle voix la plus enthousiasmante de la romance". Hannah Grace, Icebreaker TATOUEUSE INDEPENDANTE CHERCHE NUIT SANS ENGAGEMENT AVEC BANQUIER CHARMANT Nova Porter a d'autres priorités que l'amour. Pourquoi est-elle alors autant attirée par Charlie Milford, ce banquier d'affaires en costume trois-pièces ? Chaque fois qu'il est dans les parages, ne pas penser à lui devient une véritable torture. Mais avec l'ouverture de son salon de tatouage à Inglewild, sa ville natale, Nova refuse de se laisser distraire. Pour éteindre cette attirance aussi irrésistible qu'inconfortable, Nova fait une proposition à Charlie : une seule nuit, sans engagement. Puis chacun reprendra le cours de sa vie. Enfin, c'était le plan... Car leur nuit dépasse toutes leurs attentes. Et lorsque Charlie prend la tête de Lovelight Farms, Nova découvre qu'il est désormais impossible de l'éviter ! Charlie compte bien la convaincre qu'il mérite qu'elle lui accorde un peu plus de son temps... La série Lovelight vous accompagnera pour chaque changement de saison : En hiver : Lovelight Farms Au printemps : Ne pas déranger (In the Weeds) En été : Sucré salé (Mixed Signals) A l'automne : Affaires de coeur (Business Casual) B. K. BORISON habite à Baltimore avec son mari, un enfant en bas âge et un chien géant. Dès le collège, elle a commencé à écrire dans les marges des livres qu'elle lisait et n'a pas arrêté depuis. Lovelight, sa première série rom-com en quatre saisons, est un véritable best-seller international.

Par B.K. Borison
Chez Verso

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Auteur

B.K. Borison

Editeur

Verso

Genre

Littérature étrangère

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Affaires de cœur - T.4 « Automne »

B.K. Borison

Paru le 16/10/2026

432 pages

Verso

21,90 €

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Scannez le code barre 9782386434037
9782386434037
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