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The Do-Over Damsel Conquers the Dragon Emperor Tome 6

Anko Yuzu, Sarasa Nagase, Mitsuya Fuji

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Jill, la demoiselle ramenée six ans dans le passé, s'affaire à trouver de nouveaux alliés pour Hadis, toujours banni de la capitale impériale. C'est alors qu'elle est de nouveau confrontée à la princesse Feyris du royaume de Kleitos, qui avait joué un rôle dans son destin tragique, et qui demande à présent Hadis en mariage sous couvert de traité de paix. Pour couronner le tout, son ancien aide de camp, Lawrence, est également du côté du royaume de Kleitos. Ne sachant plus à qui se fier, mais ayant désespérément besoin d'alliés, Jill est à court d'options... mais ce qui est sûr, c'est qu'elle ne laissera pas son époux à une autre ! La jeune fille à la seconde chance est prête à se lancer dans une bataille frontale ! " J'aimerais que tout reste ainsi... du moins, pour l'instant. "

Par Anko Yuzu, Sarasa Nagase, Mitsuya Fuji
Chez Meian Editions

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Auteur

Anko Yuzu, Sarasa Nagase, Mitsuya Fuji

Editeur

Meian Editions

Genre

Seinen/Homme

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The Do-Over Damsel Conquers the Dragon Emperor Tome 6

Anko Yuzu, Sarasa Nagase, Mitsuya Fuji

Paru le 25/09/2026

196 pages

Meian Editions

7,95 €

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