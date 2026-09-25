Le souffle de l'IKIGAÏ La clé d'une vie plus alignée ne se trouverait-elle pas déjà en nous ? Un murmure discret, une intuition légère, un élan que l'on a parfois appris à faire taire... C'est là que commence l'ikigaï. Dans cet ouvrage inspirant, Kathleen Maurand Soler vous invite à découvrir ce qui donne du sens à votre existence. Bien plus qu'un concept japonais, l'ikigaï apparaît ici comme un mouvement vivant : une manière d'habiter pleinement sa vie, de retrouver son élan et de renouer avec ce qui nous met réellement en joie. A travers un chemin structuré en étapes - de l'éveil à l'action, de l'exploration intime à l'ancrage concret -, elle propose une expérience immersive mêlant récits personnels, exercices pratiques, mantras et respirations poétiques. Pas à pas, vous apprendrez à identifier ce qui vous anime, à écouter votre énergie, à reconnaître vos talents parfois invisibles et à tracer une trajectoire fidèle à qui vous êtes. Accessible à tous ceux qui ressentent un besoin de changement ou de clarté, ce guide invite à ralentir pour mieux avancer.