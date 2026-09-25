Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Ikigaï

Kathleen Maurand Soler, Soler kathleen Maurand

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le souffle de l'IKIGAÏ La clé d'une vie plus alignée ne se trouverait-elle pas déjà en nous ? Un murmure discret, une intuition légère, un élan que l'on a parfois appris à faire taire... C'est là que commence l'ikigaï. Dans cet ouvrage inspirant, Kathleen Maurand Soler vous invite à découvrir ce qui donne du sens à votre existence. Bien plus qu'un concept japonais, l'ikigaï apparaît ici comme un mouvement vivant : une manière d'habiter pleinement sa vie, de retrouver son élan et de renouer avec ce qui nous met réellement en joie. A travers un chemin structuré en étapes - de l'éveil à l'action, de l'exploration intime à l'ancrage concret -, elle propose une expérience immersive mêlant récits personnels, exercices pratiques, mantras et respirations poétiques. Pas à pas, vous apprendrez à identifier ce qui vous anime, à écouter votre énergie, à reconnaître vos talents parfois invisibles et à tracer une trajectoire fidèle à qui vous êtes. Accessible à tous ceux qui ressentent un besoin de changement ou de clarté, ce guide invite à ralentir pour mieux avancer.

Par Kathleen Maurand Soler, Soler kathleen Maurand
Chez Mango Editions

|

Auteur

Kathleen Maurand Soler, Soler kathleen Maurand

Editeur

Mango Editions

Genre

Connaissance de soi

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Ikigaï par Kathleen Maurand Soler, Soler kathleen Maurand

Commenter ce livre

 

Ikigaï

Kathleen Maurand Soler, Soler kathleen Maurand

Paru le 25/09/2026

160 pages

Mango Editions

17,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782317041747
9782317041747
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Thélyson Orélien a-t-il oublié un prompt ChatGPT sur son site internet ? Grand Prix de littérature policière 2026 : les deux lauréats révélés Sarah Knafo double la mise : Le casse du siècle, toujours en tête des ventes
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.