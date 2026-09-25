Une histoire du monde par la gastronomie

Après avoir croqué l'histoire à belles dents dans le tome 1 de "La faim de l'histoire" , Jul et Aitor Alfonso concoctent un tome 2 plein de nouveaux thèmes savoureux ! Manger avec Gilgamesh en Mésopotamie antique, manger avec les armées de Napoléon, manger à bord du Titanic le jour de son naufrage, manger avec Léonard de Vinci à la Renaissance, manger aux Etats-Unis pendant la Prohibition, manger avec les Inuits dans l'Arctique... manger avec Sarkosy en prison, autant de nouvelles aventures de table à travers les lieux et les âges, racontées avec la verve d'Aitor et les dessins pleins d'humour de Jul. Ce duo de choc n'est pas rassasié : ils ont encore faim d'histoire !
Par
Jul, Alfonso Aitor, Aitor Alfonso Chez
Dargaud
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