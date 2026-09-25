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600 coups par minute

Frédéric Paulin

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Une Kalachnikov. Trois destins. Zéro retour en arrière. 600 coups par minute. C'est la cadence de tir d'une Kalachnikov AK-47. Farid Laïfaoui, dit le Corse, a vite compris que le trafic d'armes lui rapporterait bien plus que son petit commerce de came dans la couronne parisienne. De hasards en rencontres, de compromissions en fusillades, il va devenir l'un des plus importants pourvoyeurs d'armes du milieu et des banlieues d'Europe de l'Ouest. La mafia croate lui fournit le matos ; lui le revend en France, en Allemagne ou ailleurs. Toujours plus, toujours plus vite. Jusqu'à ce que la mécanique s'enraie... "Frédéric Paulin est un orfèvre du roman noir". Le Monde Auteur de romans noirs, Frédéric Paulin a pour matière première l'histoire récente. Il a notamment publié La Grande Peur du petit blanc, la Trilogie Benlazar, couronnée par le Grand Prix de littérature policière, Nul ennemi comme un frère, ou encore Le Sang de la bête.

Par Frédéric Paulin
Chez Points

|

Auteur

Frédéric Paulin

Editeur

Points

Genre

Romans policiers

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600 coups par minute

Frédéric Paulin

Paru le 25/09/2026

456 pages

Points

9,90 €

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Scannez le code barre 9791041414383
9791041414383
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