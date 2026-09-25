Depuis l'apparition de la première montre-bracelet en 1811, l'horlogerie s'est imposée comme un laboratoire permanent d'innovation et de prouesses techniques. Mais derrière les rouages et les cadrans se cachent des histoires souvent méconnues. Le journaliste Paco Guarnaccia lève le voile sur 30 modèles légendaires, pièces incontournables qui ont marqué l'histoire et font aujourd'hui vibrer les collectionneurs du monde entier. Plus que de simples instruments de mesure, ces montres sont les miroirs de leur temps. Qu'il s'agisse de l'Omega Seamaster portée par James Bond, de modèles nés de collaborations artistiques ou de pièces portées par de grandes figures historiques, chaque chapitre explore comment la haute technicité a rencontré la culture et le design. Des profondeurs sous-marines à la conquête spatiale, découvrez les accessoires fétiches des espions, des sportifs et des pionniers. A travers des images d'archives, affiches d'époque et schémas techniques, cet ouvrage décrypte l'âme des montres qui, pour certaines, atteignent des sommets lors de ventes aux enchères mythiques. Un guide indispensable pour les passionnés, les collectionneurs et tous les amoureux d'objets d'exception.