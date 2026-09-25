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La grande histoire du Mont Saint-Michel

Arnaud Delalande, Salvo, Véra Daviet

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"Une baie démesurée s'étendait devant moi, à perte de vue, entre deux côtes écartées se perdant au loin dans les brumes ; et au milieu de cette immense baie jaune, sous un ciel d'or et de clarté, s'élevait sombre et pointu un mont étrange, au milieu des sables. Le soleil venait de disparaître, et sur l'horizon encore flamboyant se dessinait le profil de ce fantastique rocher qui porte sur son sommet un fantastique monument... " Guy de Maupassant, Le Horla, 1886. Depuis la fondation du premier sanctuaire dédié à l'Archange par Aubert, évêque d'Avranches, en 708, jusqu'à aujourd'hui, le Mont Saint-Michel n'a cessé d'édifier sa légende dans le murmure de l'Histoire et au rythme des prières des communautés de moines présentes sur le rocher. Dans le vacarme et la fureur des siècles, il a tissé cette fabuleuse épopée qui a fait de lui une merveille du monde. Il a vu passer Guillaume le Conquérant, inspiré un pan de la Tapisserie de Bayeux, accueilli les plus grands rois, de Louis VII et Henri Plantagenêt à Saint-Louis. Durant la Guerre de Cent Ans, puis au temps des Guerres de religion et de la Révolution française, il a résisté à tous les incendies et toutes les tentatives d'invasion, dans le fracas de batailles épiques ; sans cesse relevé de la foudre et de toutes les tentatives d'assaut, ce sanctuaire minéral, qui fut aussi une prison pendant un temps, a fasciné les écrivains, artistes et voyageurs du monde entier, venus se recueillir au coeur de l'abbatiale ou dans son cloître. Invitation à la prière autant que témoin patrimonial de siècles d'Histoire, consignés dans les manuscrits qu'abrita sa bibliothèque monastique - trésors aujourd'hui conservés à Avranches - le Mont Saint-Michel n'a cessé de défier le temps et les forces de la Nature, dans sa baie miroitante de lumière, sa flèche dressée vers les cieux. Aujourd'hui encore, le regard de l'Archange veille sur les millions de pèlerins issus de tous les horizons, venus communier au souffle de la grande aventure historique et spirituelle de ce sanctuaire inoubliable, ce Mont qui, plus que jamais, nous apparaît "au péril de la Mer" ! C'est cette légende inouïe que nous allons vous conter...

Par Arnaud Delalande, Salvo, Véra Daviet
Chez Ouest-France

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Auteur

Arnaud Delalande, Salvo, Véra Daviet

Editeur

Ouest-France

Genre

Historique

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La grande histoire du Mont Saint-Michel

Arnaud Delalande, Salvo, Véra Daviet

Paru le 23/10/2026

80 pages

Ouest-France

19,90 €

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