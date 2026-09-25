Dans ce deuxième volet de la série Langer, le procureur Olgierd Paderborn se retrouve au coeur d'une enquête sombre et haletante. Depuis des années, un tueur en série surnommé "le Boucher de l'Oder" échappe à la police. Une fois par an, il enlève une victime, la séquestre, la torture puis abandonne son corps mutilé sur les rives du fleuve. Rien ne semble relier ces crimes : ni l'âge, ni la profession, ni le milieu social des victimes. Peu à peu, une hypothèse troublante se dessine : le meurtrier sélectionnerait ses proies et planifierait ses crimes en fonction de l'astrologie, des signes du zodiaque et des cycles lunaires. Aux côtés de la procureure Karolina Siarkowska, Paderborn se lance dans une enquête complexe où chaque indice semble mener à une nouvelle énigme. Mais l'affaire prend une dimension tragiquement personnelle lorsque Nina Paderborn, son ex-épouse, disparaît à son tour. Pour espérer la retrouver vivante, les procureurs n'ont d'autres choix que de faire appel à Piotr Langer, une figure à la fois fascinante et inquiétante. Cette alliance aussi inattendue que dangereuse précipite l'enquête dans une spirale de révélations, de manipulations et de coups de théâtre.