Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Polar

Paderborn

Remigiusz Mroz

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans ce deuxième volet de la série Langer, le procureur Olgierd Paderborn se retrouve au coeur d'une enquête sombre et haletante. Depuis des années, un tueur en série surnommé "le Boucher de l'Oder" échappe à la police. Une fois par an, il enlève une victime, la séquestre, la torture puis abandonne son corps mutilé sur les rives du fleuve. Rien ne semble relier ces crimes : ni l'âge, ni la profession, ni le milieu social des victimes. Peu à peu, une hypothèse troublante se dessine : le meurtrier sélectionnerait ses proies et planifierait ses crimes en fonction de l'astrologie, des signes du zodiaque et des cycles lunaires. Aux côtés de la procureure Karolina Siarkowska, Paderborn se lance dans une enquête complexe où chaque indice semble mener à une nouvelle énigme. Mais l'affaire prend une dimension tragiquement personnelle lorsque Nina Paderborn, son ex-épouse, disparaît à son tour. Pour espérer la retrouver vivante, les procureurs n'ont d'autres choix que de faire appel à Piotr Langer, une figure à la fois fascinante et inquiétante. Cette alliance aussi inattendue que dangereuse précipite l'enquête dans une spirale de révélations, de manipulations et de coups de théâtre.

Par Remigiusz Mroz
Chez Méra éditions

|

Auteur

Remigiusz Mroz

Editeur

Méra éditions

Genre

Thrillers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Paderborn par Remigiusz Mroz

Commenter ce livre

 

Paderborn

Remigiusz Mroz

Paru le 23/10/2026

400 pages

Méra éditions

19,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782489058031
9782489058031
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Thélyson Orélien a-t-il oublié un prompt ChatGPT sur son site internet ? Grand Prix de littérature policière 2026 : les deux lauréats révélés Sarah Knafo double la mise : Le casse du siècle, toujours en tête des ventes
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.