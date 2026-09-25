Quand le désir déborde, une simple rencontre peut tout faire basculer. Dans ce recueil de sept histoires indépendantes, des femmes aussi admirées qu'inaccessibles en apparence se retrouvent confrontées à leurs envies les plus difficiles à ignorer. Idole débordée, employée de bureau, épouse discrète, serveuse en tenue de bunny ou jeune femme en quête d'amour : chacune franchit une limite qu'elle pensait ne jamais dépasser. Entre attirance inattendue, occasions imprévues et frustrations accumulées, les sentiments finissent toujours par reprendre le dessus. Sept héroïnes, sept tentations, aucune retenue. Frustration Girls rassemble une série de récits romantiques et sensuels centrés sur des femmes adultes aux personnalités variées. Derrière leur élégance ou leur assurance se cachent des désirs longtemps contenus qui trouvent finalement un exutoire au détour d'une rencontre. Porté par une mise en scène soignée et des personnages particulièrement expressifs, ce recueil alterne romance légère, séduction assumée et situations pleines de charme. Sanjuurou excelle dans l'art de rendre ses héroïnes inoubliables. Plus que les situations elles-mêmes, c'est la manière dont Sanjuurou construit ses personnages qui marque durablement. Chaque histoire possède sa propre identité, tout en conservant un fil conducteur : des héroïnes attachantes, crédibles et remarquablement mises en valeur. Très apprécié pour la qualité de son dessin et l'expressivité de ses personnages féminins, l'auteur livre ici l'un de ses recueils les plus accessibles, où l'humour, la romance et l'érotisme trouvent un équilibre particulièrement efficace.