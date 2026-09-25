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Un format optimisé pour une organisation simple et efficace, directement sur le réfrigérateur. - Un planning hebdomadaire sur 12 mois (janvier à décembre 2027) avec de grandes cases pour tout noter - Un bloc hebdo avec pages détachables pour un usage pratique - Des listes de courses détachables, un stylo aimanté et deux bandes aimantées ultra-solides pour une fixation parfaite - Au dos de chaque page, des conseils et activités zen pour un quotidien plus serein - Un format repensé pour un gain de place, avec les blocs de listes placés en dessous et un bloc de post-it en plus Une organisation optimisée et accessible en un coup d'oeil, pour un quotidien sans stress ! Calendrier millésimé de janvier à décembre 2027

Par Editions 365, A préciser
Chez Editions 365

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Auteur

Editions 365, A préciser

Editeur

Editions 365

Genre

Calendriers adulte

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Mémopad

Editions 365, A préciser

Paru le 25/09/2026

108 pages

Editions 365

12,99 €

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