Pad aimanté Calendrier mensuel janvier-décembre

Un outil pratique et tout-en-un pour une organisation simplifiée au quotidien ! - Un planning mensuel sur 12 mois (janvier à décembre 2027) avec de grandes cases pour noter tous les rendez-vous importants - Un bloc de listes de courses détachables pour ne rien oublier - Deux blocs de post-it pour noter les informations essentielles - Un stylo 4 couleurs inclus pour s'organiser par code couleur - Un format aimanté pour l'afficher facilement sur le réfrigérateur et avoir tout sous les yeux Calendrier millésimé de janvier à décembre 2027