A travers ses yeux

Après une opération cérébrale, Laura est assaillie de visions troublantes : une fillette inconnue, des lieux qu'elle n'a jamais vus, des émotions qui ne lui appartiennent pas. D'abord fugaces, ces visions s'imposent, insistantes, dérangeantes. Hallucinations ? Séquelles neurologiques ? Ou quelqu'un, quelque part, essaie-t-il de lui montrer ce que personne ne peut voir ? Tandis que la frontière entre rêve et réalité se brouille, Laura s'accroche à une intuition : ce qu'elle perçoit n'est pas un délire, mais un appel. Avec l'aide d'Henri, un ancien enquêteur hanté par ses propres fantômes, elle plonge dans un puzzle vertigineux, où chaque image pourrait être une pièce oubliée d'une vérité enterrée. Car certains silences crient plus fort que des mots. Et certaines histoires refusent de rester enfouies. Jusqu'où Laura devra-t-elle aller pour comprendre ce que l'on cherche à lui montrer ? Et que découvrira-t-elle vraiment, en regardant à travers ses yeux ?