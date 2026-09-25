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Les Moomins et la Comète

A préciser, Xxx

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Une mystérieuse comète menace la verte Vallée des Moomins. Moomin le Troll et ses amis partent à l'aventure vers les Collines Solitaires pour rejoindre trouve l'Observatoire, et essayer de comprendre le phénomène. Le météore en feu va-t-il entrer en collision avec la Terre ? Moomin et ses compagnons vont voguer à travers l'Inconnu, danser toute la nuit au coeur de la forêt sauvage, traverser les abîmes sous un soleil rouge au long de cette aventure en pop-up. Il est inspiré du roman original de Tove Jansson, Les Moomins et la Comète parut en 1946, qui demeure l'une des oeuvres les plus chéries de l'iconique auteure nordique. Ce roman consacra Tove Jansson comme conteuse à la voix singulière et au style inimitable. Il introduit pour la première fois nombre d'habitants de la vallée des Moomins et constitue un point d'entrée idéal pour qui souhaite explorer l'univers de cette saga. Ecrit durant la Seconde Guerre mondiale, il aborde des thèmes universels et intemporels. Les Moomins s'y révèlent pleins d'esprit, résilients et ingénieux face à l'adversité, trouvant des ressources qui ont inspiré des générations de lecteurs à travers le monde.

Par A préciser, Xxx
Chez Qilinn

|

Auteur

A préciser, Xxx

Editeur

Qilinn

Genre

Livres animés (3 ans et +)

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Les Moomins et la Comète

A préciser, Xxx

Paru le 09/10/2026

10 pages

Qilinn

21,95 €

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