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Carnet d'écriture-thérapie - Les mots qui soignent

Roxane Marie Galliez, Nayla Chidiac

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Ce que vous n'arrivez pas à dire peut parfois s'écrire. Quand les pensées tournent en boucle, que les émotions prennent trop de place ou que certains souvenirs restent difficiles à approcher, la page peut devenir un point d'appui. On n'y cherche pas forcément la belle phrase, encore moins le texte parfait. On y vient pour essayer, déposer, déplacer et mettre un peu d'ordre dans ce qui semblait confus. Les mots qui soignent vous proposent un carnet d'écriture guidée, sensible et accessible, conçu pour vous accompagner sans pression ni jugement. A travers 50 exercices, vous explorerez votre monde intérieur par des chemins variés : une image, une lettre, un dialogue, un récit bref ou même un poème. Un carnet intime et créatif pour retrouver confiance dans l'élan d'écrire et laisser la pensée respirer autrement.

Par Roxane Marie Galliez, Nayla Chidiac
Chez Mango Editions

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Auteur

Roxane Marie Galliez, Nayla Chidiac

Editeur

Mango Editions

Genre

Connaissance de soi

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Carnet d'écriture-thérapie - Les mots qui soignent

Roxane Marie Galliez, Nayla Chidiac

Paru le 25/09/2026

144 pages

Mango Editions

18,95 €

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Scannez le code barre 9782317042089
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