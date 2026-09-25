1926 - 2026 : Cent ans du Guide de Voyage Michelin Depuis un siècle, le Guide de Voyage Michelin guide les voyageurs les plus curieux, avides de découvertes et de compréhension du monde. A chaque page de votre Guide de Voyage Lisbonne mis à jour, le regard affûté de nos auteurs-voyageurs vous mène vers des expériences uniques, comme goûter à la gastronomie portugaise au Mercado da Ribeira, profiter de l'ambiance animée des bars du Chiado et du Bairro Alto ou encore admirer les ors de la chapelle São João Baptista dans l'église de São Roque... Envie de conseils concrets pour profiter pleinement de votre séjour ? Retrouvez : - Les sites incontournables, classés par étoiles (Mosteiro dos Jerónimos, Torre de Belém, Alfama...) - Des coups de coeur testés sur le terrain - Des adresses mises à jour, pour tous les budgets : restaurants, hébergements, sorties, shopping - Un itinéraire clé en main pour découvrir Lisbonne en 3 jours - Un guide organisé en 19 quartiers détaillés, de la Baixa à Belém, en passant par Cais do Sodré, Graça, Ajuda ou l'Avenida da Liberdade - De nombreuses cartes et plans pour se repérer facilement et retrouver les principaux sites étoilés Le guide de toutes les cultures, pour des voyages en famille, entre amis ou en solo !