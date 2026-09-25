Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

L'Impossible contre-révolution culturelle

Olivier Roy

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"La contre-révolution culturelle est en marche" , annonce-t-on de toutes parts. De J. D. Vance à Eric Zemmour en passant par Giorgia Meloni et Geert Wilders, les populistes ont en effet entrepris de reconquérir l'espace culturel. Mais peuvent-ils y parvenir ? Leur conviction est que l'identité du peuple est menacée, et que pour la défendre, il ne suffit pas de voter des lois contre l'immigration : il faut restaurer sa culture contre un libéralisme qui culmine dans le "wokisme" et le multiculturalisme. Comment cependant restaurer la culture quand la globalisation et la virtualisation l'ont sapée ? Quand elle ne fait plus société ? La contre-révolution culturelle veut combler le vide laissé par le libéralisme. Les modèles anthropologiques qu'elle défend - individualisme hédoniste du bon vieux temps ou néoconservatisme chrétien - en sont-ils capables ? Et s'ils sont impuissants à renouer les liens sociaux, comment pourraient-ils gouverner ? Olivier Roy est politiste. Auteur de nombreux ouvrages sur l'islam politique qui l'ont fait largement connaître, il explore depuis La Sainte Ignorance (Seuil, 2008) les manifestations et conséquences de la déculturation.

Par Olivier Roy
Chez Seuil

|

Auteur

Olivier Roy

Editeur

Seuil

Genre

Sociologie politique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'Impossible contre-révolution culturelle par Olivier Roy

Commenter ce livre

 

L'Impossible contre-révolution culturelle

Olivier Roy

Paru le 25/09/2026

288 pages

Seuil

23,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782021624083
9782021624083
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres Thélyson Orélien a-t-il oublié un prompt ChatGPT sur son site internet ? Grand Prix de littérature policière 2026 : les deux lauréats révélés Sarah Knafo double la mise : Le casse du siècle, toujours en tête des ventes
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.