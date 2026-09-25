L'Impossible contre-révolution culturelle

"La contre-révolution culturelle est en marche" , annonce-t-on de toutes parts. De J. D. Vance à Eric Zemmour en passant par Giorgia Meloni et Geert Wilders, les populistes ont en effet entrepris de reconquérir l'espace culturel. Mais peuvent-ils y parvenir ? Leur conviction est que l'identité du peuple est menacée, et que pour la défendre, il ne suffit pas de voter des lois contre l'immigration : il faut restaurer sa culture contre un libéralisme qui culmine dans le "wokisme" et le multiculturalisme. Comment cependant restaurer la culture quand la globalisation et la virtualisation l'ont sapée ? Quand elle ne fait plus société ? La contre-révolution culturelle veut combler le vide laissé par le libéralisme. Les modèles anthropologiques qu'elle défend - individualisme hédoniste du bon vieux temps ou néoconservatisme chrétien - en sont-ils capables ? Et s'ils sont impuissants à renouer les liens sociaux, comment pourraient-ils gouverner ? Olivier Roy est politiste. Auteur de nombreux ouvrages sur l'islam politique qui l'ont fait largement connaître, il explore depuis La Sainte Ignorance (Seuil, 2008) les manifestations et conséquences de la déculturation.