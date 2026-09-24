Le guide d'une sociopathe

Sous les apparences d'un mariage parfait, tout est affaire de contrôle. Narré par une femme aussi brillante que dérangeante, ce roman nous plonge dans l'esprit d'une sociopathe déterminée à réussir sa vie de couple - quitte à manipuler, mentir et franchir toutes les limites. Drôle, grinçant et profondément inquiétant, ce thriller psychologique dissèque avec une précision redoutable les jeux de pouvoir au sein du couple. En cours d'adaptation en série (Hulu / Disney+), une comédie noire addictive portée par une narratrice inoubliable.