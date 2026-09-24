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Le guide d'une sociopathe

M.K. Oliver

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Sous les apparences d'un mariage parfait, tout est affaire de contrôle. Narré par une femme aussi brillante que dérangeante, ce roman nous plonge dans l'esprit d'une sociopathe déterminée à réussir sa vie de couple - quitte à manipuler, mentir et franchir toutes les limites. Drôle, grinçant et profondément inquiétant, ce thriller psychologique dissèque avec une précision redoutable les jeux de pouvoir au sein du couple. En cours d'adaptation en série (Hulu / Disney+), une comédie noire addictive portée par une narratrice inoubliable.

Par M.K. Oliver
Chez Le MacGuffin

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Auteur

M.K. Oliver

Editeur

Le MacGuffin

Genre

Thrillers

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Le guide d'une sociopathe

M.K. Oliver trad. Eleni Prodromou

Paru le 24/09/2026

528 pages

Le MacGuffin

20,00 €

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Scannez le code barre 9791098482847
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