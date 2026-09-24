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#Roman francophone

Ils seront nos enfants

Réjane d' Espirac, Rejane D'espirac

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Ils sont des milliers. Sacrifiés de la pire contamination chimique de l'Histoire. Des qui boitent, des qui ne tiennent pas sur leurs jambes, des qui te fixent, mutiques. Des milliers d'enfants nés sur une terre hautement toxique. "Bienvenue à Bhopal, Gringa. Le Bhopal d'aujourd'hui. Vos caméras se sont éteintes en 1984, mais le désastre est loin d'avoir cessé". Maya Khan, jeune journaliste américaine, ne savait rien de la ville indienne, jusqu'à recevoir par la poste un mystérieux carnet noir. Sur place, Bhopal révèle tous ses visages. Entre cri de rage et cri d'amour, en particulier à la force des femmes, un roman à la lisière du road-trip, de l'enquête sur les ravages de la pollution industrielle, et du plaidoyer pour le respect et le soin.

Par Réjane d' Espirac, Rejane D'espirac
Chez MultiKulti Média

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Auteur

Réjane d' Espirac, Rejane D'espirac

Editeur

MultiKulti Média

Genre

Littérature française

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Ils seront nos enfants

Réjane d' Espirac, Rejane D'espirac

Paru le 06/10/2026

152 pages

MultiKulti Média

16,00 €

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