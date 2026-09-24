Le Crâne de Sade lorgne sans vergogne à la fois du côté du roman policier, du road novel et du récit initiatiqueâ, refusant obstinément de se laisser emprisonner dans les lois d'un genre. Son intrigue se déploie comme les péripéties d'un rêve dans lequel trouvent à se mêler les pires abominations aux ressorts ludiques d'une fiction débridée. Le lecteur se trouve ainsi contraint de faire face à une intrigue au cours de laquelle s'enchaînent inexorablement des événements venant remettre en question la raison ordinaire. Certains personnages échappés des romans de Sade se sont en quelque sorte faufilés parmi nous, cherchant à révéler les ressorts secrets que notre époque pudibonde s'échine à dissimulerâ, à rebours du romantisme et de ses avatars névrotiques et culpabilisantâ, contre l'hygiénisme moral que réclament aujourd'hui à cor et à cri ceux qui redoutent toute forme d'excès et de dérèglement.