Prévenir, anticiper et gérer les crises

Crise sanitaire, environnementale, technologique... les crises s'imposent, souvent brutalement, et mettent à l'épreuve nos repères, nos décisions et nos collectifs. Faire face ensemble aux crises, les vraies, est donc un enjeu majeur. Quelle que soit leur nature évolutive, d'évidence, elles se multiplient en fréquence et en ampleur, avec des interactions entre elles en cascade. Il s'agit dans cet ouvrage d'expliciter leurs différentes formes, certes celles survenant de façon abrupte et celles anticipables, mais également les crises plus insaisissables se développant de façon rampante au fil du temps. Et comment agir pour les prévenir ou les gérer ? Pour ce faire, les analyses et témoignages d'auteurs, experts des crises, chercheurs et citoyens sont croisés afin d'identifier les composantes majeures en jeu. Il est également fait appel à des approches de natures diverses, notamment analyse stratégique, sciences de gestion, psychosociologie, droit et sciences de l'éducation. L'important n'est pas tant le regard proposé par chacun des champs, mais plutôt la façon dont ces différents champs peuvent contribuer ensemble à éclairer la complexité des situations de crise. Il s'agit in fine de repérer les coopérations permettant d'identifier les signes annonciateurs d'une crise potentielle, de la gérer ou d'en atténuer les effets.