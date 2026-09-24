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La liberté des limites

Lauriane Mouysset

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La liberté n'est pas l'ennemi de l'écologie : elle en est la clé. Réduire sa consommation, limiter ses déplacements, renoncer à certains éléments de confort : autant de mesures prises au nom de l'urgence écologique, et aussitôt vécues comme des sacrifices par la majorité des Français. Car la liberté demeure bien notre valeur préférée ! Diretrice de recherche au CNRS, Lauriane Mouysset retourne le problème et propose de refonder la notion de liberté. De même qu'un navigateur ne peut supprimer ni le vent ni les courants, mais apprend à les connaître pour tracer sa route, nous devons comprendre que notre dépendance aux écosystèmes n'entrave pas notre liberté : elle en est le ressort. S'appuyant sur son parcours singulier à travers l'écologie, l'économie et la philosophie, l'autrice donne à chacun les outils pour juger si une décision au nom de l'écologie est viable, légitime et démocratique.

Par Lauriane Mouysset
Chez Editions de l'Observatoire

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Auteur

Lauriane Mouysset

Editeur

Editions de l'Observatoire

Genre

Société

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La liberté des limites

Lauriane Mouysset

Paru le 24/09/2026

Editions de l'Observatoire

18,00 €

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