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L'étoile des loups

Pierre Rigaux, Syl2, Sly2

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C'est l'été, dans les Alpes. Une famille de loups vit dans la montagne : Stella, Neve, et leurs trois louveteaux. Un jeune berger veille sur un troupeau de brebis, accompagnés de ses deux chiens. Un roman graphique évanescent et profond, en noir et blanc, qui interroge la place des humains dans la nature et leurs rapports ambivalents avec les animaux. Yan, jeune berger d'origine parisienne, monte en alpage pour l'été avec le troupeau de brebis de l'éleveur qui l'emploie. Sa compagne Annah, maraîchère, lance son activité dans la vallée. Les nuits sont fraîches et profondes, parsemées d'étoiles ; ils s'attachent aux animaux, aux paysages, aux montagnards, et à Pato le patou. Plus haut dans la montagne, la tanière des loups est cachée non loin d'une barre rocheuse. Stella et Neve arpentent la forêt, véloces, chassant des mammifères pour nourrir leurs trois jeunes louveteaux. Au début de la saison, une vieille bergère livre une sombre prophétie à Yan et Annah : à cause des loups, un malheur viendra. Quand les loups attaquent le troupeau, au coeur de l'été, c'est un face-à-face violent qui commence. Quel sera le destin des louveteaux, traqués par un chasseur ? Quels choix s'offrent à Yan, entre sacrifice des loups et fatalité de l'abattoir pour les brebis ? Sous les étoiles du ciel alpin, les humains sauront-ils partager la montagne ? Un conte d'été en noir et blanc, au coeur de la nuit anthracite des Alpes, qui interroge notre rapport aux animaux.

Par Pierre Rigaux, Syl2, Sly2
Chez Editions Tana

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Auteur

Pierre Rigaux, Syl2, Sly2

Editeur

Editions Tana

Genre

Divers

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L'étoile des loups

Pierre Rigaux, Syl2, Sly2

Paru le 01/10/2026

144 pages

Editions Tana

24,90 €

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Scannez le code barre 9791030105988
9791030105988
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